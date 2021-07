Van Ark: plan voor inhaalzorg uitgesteld naar half augustus

Interessant voor u

Nieuws Jaap van den Heuvel tijdelijke directeur en rvb-lid bij AVL Jaap van den Heuvel (1955) studeerde geneeskunde in Leiden en is hoogleraar Healthcare Management aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1997 heeft hij de functie van voorzitter van de raad van bestuur in diverse ziekenhuizen bekleed. Het meest recent in het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk. “Heel fijn dat we zo’n ervaren bestuurder, die zijn […] Lees verder

Nieuws Kwart van ziekenhuizen te laat met inleveren verduurzamingsplan Een kwart van de ziekenhuizen is het niet gelukt om op 1 juli een plan in te leveren om de organisatie te verduurzamen, een zogeheten portefeuilleroutekaart. Van de ziekenhuizen die al wel een plan hebben ingediend gaat het in ongeveer een derde van de gevallen om een voorlopige opzet die nog niet is goedgekeurd door het bestuur. Lees verder

Nieuws Investeerder Gimv verkoopt belang zorgkliniek aan Nordic Capital Gimv verwierf het belang in Equipe in 2015. Equipe is opgericht in 1995 en is naar eigen zeggen marktleider in Nederland in hand- en polschirurgie & therapie. Het concern zegt een sterke positie te hebben in esthetische zorg en kent een groeiende aanwezigheid in orthopedie, oogheelkunde & algemene chirurgie. Het bedrijf telt actueel zes grotere […] Lees verder

Nieuws HMC verbetert bestralingsbehandeling bij terugkerende prostaatkanker De nieuwe methode is geschikt voor patiënten bij wie de tumor in de prostaat na een eerdere behandeling is teruggekeerd. In de nieuwe methode wordt een kortwerkende ruggenprik toegepast waardoor patiënten volledig op de afdeling radiotherapie behandeld worden in plaats van op de operatiekamer. Daardoor liggen zij minder lang met bestralingshulpmiddelen in het lichaam. “De […] Lees verder