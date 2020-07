Van Ark verwacht dat zorgverzekeraars reserves inzetten

De nieuwe zorgminister Tamara van Ark is te spreken over de financiële regeling van zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Mochten de compensaties voor eventuele premiestijgingen dreigen te zorgen, dan verwacht de minister dat zorgverzekeraars hun reserves aanspreken.

Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen van Kamerlid Maarten Hijink. De SP’er had een serie vragen gesteld naar aanleiding van het Zorgvisie-artikel ‘ZN weigert coronaschade ziekenhuizen volledig te compenseren’ dat uitkwam voordat zorgverzekeraars en ziekenhuizen een continuïteitsregeling overeenkwamen.

Van Ark wijst in Hijinks vragen op de overeengekomen regeling. Volgens haar ‘neutraliseert die de effecten van Covid-19 op de omzet (inclusief winstmarge)’ en is er ook nog een hardheidsclausule die moet voorkomen dat ziekenhuizen niet voldoende gecompenseerd wordt.

‘Niet voornemens om bij te springen’

Volgens de minister ‘komen zorgverzekeraars op een reële wijze hun toezegging om adequaat te compenseren na’. Welk bedrag er met de hele regeling gemoeid is, kan ze niet zeggen. Van Ark vindt de compensatie via de regeling voorlopig voldoende. “Ik ben niet voornemens om financieel nog meer bij te springen”, schrijft ze.

Catastroferegeling

Op de vraag of zorgverzekeraars voldoende geld hebben om voldoende te compenseren, schrijft Van Ark dat er nog geen zicht is op de totale kosten. En ze erkent dat ze een beroep kunnen doen op de catastroferegeling voor hoge meerkosten. Of zorgverzekeraars dat ook doen, is nog niet duidelijk, schrijft de minister.

Reserves

Over de gevolgen voor de zorgpremie van volgend jaar schrijft ze: “Ik ga ervan uit dat zorgverzekeraars indien nodig hun reserves zullen inzetten om een eventuele premiestijging als gevolg van deze extra kosten te dempen.”

In een eerder interview met Skipr liet Zorg en Zekerheid-topman Ton van Houten al weten bereid te zijn om al het ontvangen premiegeld in te zetten om zorgaanbieders voldoende te compenseren voor omzetverlies en meerkosten uit de reserves te kunnen halen.