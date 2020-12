Van Ark wil ingrijpen bij excessen in zorg-ict

Minister Van Ark van medische zorg wil met een convenant en mogelijk met wetgeving excessen in de zorg-ict aanpakken. Ze kondigt de maatregelen aan in een brief aan de Tweede Kamer.

Eerder sprak Van Ark leveranciers van zorg-ict aan op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar dat levert volgens haar onvoldoende op. Ze verwacht een andere houding als het gaat om het delen van data, het gehanteerde verdienmodel en het meewerken aan de maatschappelijke doelstelling van de zorg. De minister wil de leveranciers middels een manifest of convenant binden aan “maatschappelijke normen en waarden van de Nederlandse gezondheidszorg”. Ook gaat Van Ark in gesprek met zorgverzekeraars en het veld om “sterkere samenwerking bij de inkoop van ict te organiseren”, schrijft ze in de Kamerbrief.

Wet tegen concurrentiebeperkende strategieën

Van Ark is bereid nog een stap verder te gaan en overweegt een wet tegen de commerciële en technische strategieën waarmee ict-leveranciers concurrentie beperken. Dat moet ondoelmatige besteding van zorggeld tegengaan. In de Kamerbrief trekt de minister een analogie met het geneesmiddelenbeleid. “Zoals we in Nederland ‘dure geneesmiddelen’ beoordelen op toegevoegde waarde en kosteneffectiviteit, kan ict in de zorg ook een dergelijke beoordeling ondergaan. Daarbij wil ik laten onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om kosteneffectiviteit zeker te stellen zonder daarbij innovatieprikkels bovenmatig te schaden.”

Momenteel wint Van Ark advies in over de juridische mogelijkheden daartoe. Begin komend jaar komt ze met meer informatie over de kosten van ict in de zorg. Dan verschijnt een onderzoek van de Autoriteit Consument en Markt naar informatiesystemen en digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Mede op basis daarvan besluit de minister of (en zo ja hoe hard) ze gaat ingrijpen in de zorg-ict-markt.