Van Ballegooijen en Hilberink nieuwe bestuursleden ZonMw

De bestuursleden zijn voor drie jaar benoemd door minister Kuipers en de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Dementiestrategie

Marijn van Ballegooijen vervult de plek in het bestuur voor het profiel ‘Bestuurder (langdurige) zorg en/of sociaal domein’. Hij is wethouder met de portefeuille zorg & welzijn in de gemeente Amstelveen en werkte met een vergelijkbare portefeuille als stadsdeelbestuurder in Amsterdam Zuid. Hij was eerder onderzoeker en senior adviseur bij het RIVM, waardoor hij zicht heeft op kennis- en onderzoeksprogrammering. Ook is hij lid van de VWS adviesgroep Nationale Dementiestrategie. Van Ballegooijen: “Uitvoerders van zorg en welzijn hebben grote behoefte aan goede kennis over gezondheid. Daarom vind ik het mooi dat ZonMw wetenschappelijk onderzoek verbindt met vragen uit de praktijk.”

Levenslange beperkingen

Sander Hilberink neemt de plek in voor het profiel ‘Ervaringsdeskundigheid en participatie’. Hij is als lector ‘Ondersteuningsbehoeften: Levenslang & Levensbreed’ verbonden aan de Hogeschool Rotterdam. Binnen dit lectoraat staat het ouder worden met levenslange beperkingen centraal. Hij is thuis in beleidsdiscussies over de mogelijkheden van ervaringsdeskundigheid in onderzoek. Zijn wetenschappelijke activiteiten en bijdragen binnen zowel de academie als praktijkgericht onderzoek, laten zijn affiniteit en verbinding zien met de academische wereld.

Hoger beroepsonderwijs

Met de komst van Hilberink verankert ZonMw het perspectief van hoger beroepsonderwijs sterker in het bestuur. Hilberink: “Het bestuurslidmaatschap van ZonMw is een eervolle plek om de rol van de burger binnen het welzijns- en zorgonderzoek verder te versterken. Ik ben blij deze plek binnen ZonMw te mogen vervullen.”

Arfan Ikram, voorzitter ZonMw: “We verwelkomen Marijn van Ballegooien en Sander Hilberink van harte in het bestuur. Met hun expertise en brede ervaringen zijn ze een uitstekende toevoeging in ons bestuur.”