Van den Oever: ‘Zorg kan zich geen jaar stilstand veroorloven’

“De zorg kan het zich helemaal niet veroorloven om een jaar lang in politiek niemandsland te zijn”, zegt Fundis- en ActiZ-bestuurder Jeroen van den Oever. “Daarvoor zijn de vraagstukken veel te groot. Denk aan de schaarste in de wijkverpleging en de eerstelijnszorg. Denk aan de wachtlijsten in de ggz.”

Van den Oever was nauw betrokken bij de totstandkoming van IZA afgelopen jaar. Hij zegt dat de mate van stilstand afhangt van wat de Tweede Kamer binnenkort controversieel zal verklaren: dat wil zeggen dat het parlement geen besluiten neemt over wetsvoorstellen of wetswijzigingen.

Probleem afspraken WOZO

Van den Oever: “De vraag is hoe vleugellam de ministers in de praktijk zullen zijn. Als de Kamer veel controversieel verklaart, staan we een jaartje stil.” De grootste problemen voorziet hij over de afspraken die in het WOZO zijn gemaakt over de langdurige zorg. “Over de richting in het IZA is veel overeenstemming.”

“Dat is anders in de Wlz. Ik hoor veel geluiden van zorginstellingen die zeggen dat de kortingen op de Wlz-tarieven te veel van het goede zijn. De vvt heeft ook te maken met een forse inkomensverhoging in de cao. Het is maar de vraag in hoeverre zorginstellingen daarvoor voldoende worden bekostigd door zorgkantoren; en daar is VWS uiteindelijk voor verantwoordelijk.”

De uitvoering van de afspraken in IZA en WOZO lopen met een demissionair kabinet wel meer risico’s. “Hindermachten krijgen meer ruimte om een spaak in het wiel te steken”, verwacht Van den Oever: “Dat is wel zorgwekkend.”

Melkert: daadkracht nodig

NVZ-voorzitter Ad Melkert is het eens met Van den Oever: “De uitdagingen in de zorg zijn te groot om een jaar stil te laten liggen. Het kabinet mag dan demissionair zijn, de opgave voor de zorg is dat zeker niet. De NVZ zal aan de gestelde opgave ook in de komende periode constructief blijven doorwerken.”

Melkert vraagt daarom aan de fracties in de Tweede Kamer IZA te blijven ondersteunen: “De val van het kabinet brengt geen verandering in de urgentie van de hervorming van de zorg op basis van IZA.”

Hij benoemt daarbij twee punten. De NVZ-voorzitter vindt dat de Tweede Kamer moet blijven investeren in de verpleegkundigen en alle andere zorgprofessionals: “Om die samenwerking tussen partijen te verbeteren, moet gegevensuitwisseling in de zorg bovendien met prioriteit worden opgepakt.”

Bezuinigingen controversieel

Fractiespecialist Fleur Agema (PVV) in de Tweede Kamer wil dat alle bezuinigingsvoorstellen controversieel worden verklaard. “Ik heb voorgesteld alle zorgbezuinigingen stop te zetten zoals verwoord in de financiële bijlage bij het regeerakkoord, IZA en de IBO-werkgroep (VWS-ambtenaren, red.).

Agema wil ook het besluit kunnen terugdraaien waardoor levensverlengende en levensreddende medicijnen die een positief EMA-advies hebben gekregen, maar toch niet instroomden in het basispakket. Daarnaast kan voor de PVV-fractie de concentratie van de kinderhartchirurgie niet doorgaan. “Overige wetgeving zullen we op zijn merites beoordelen,” aldus Agema.

De overige Kamerwoordvoerders willen nog geen duidelijkheid geven over welke zorg-onderwerpen niet meer behandeld mogen worden.