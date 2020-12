Van Dijk nieuwe bestuurder wooncentrum Koperhorst

Na 20 jaar bestuurder te zijn geweest van woon- en zorgcentrum voor ouderen de Koperhorst in Amersfoort gaat Irene Vriens in mei 2021 met pensioen. De raad van toezicht heeft per 1 januari 2021 Evelien van Dijk aangesteld als bestuurder.

Van Dijk heeft volgens de raad vanuit diverse directierollen ruime ervaring in de zorg. Hiervoor was zij algemeen directeur van de Waag. “Wij zien in haar een goede opvolger van Vriens als bestuurder van de Koperhorst. Het is voor haar een bewuste keuze om de overstap te maken naar de ouderenzorg en ze wil daar graag een steentje aan bij gaan dragen. We zijn blij met haar komst en zien in haar een verbinder zowel binnen de Koperhorst als naar buiten.

Vriens heeft de Koperhorst in haar bestuursperiode gemaakt tot een ‘warm thuis’, aldus de raad: “Waar het prettig wonen is voor de bewoners en prettig werken voor de medewerkers. Wij zijn haar daar zeer erkentelijk voor en zullen haar zeker gaan missen.”