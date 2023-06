Van Laarhoven nieuw lid raad van toezicht IKNL

Ze neemt de taken over van Liesbeth de Vries (UMCG), die in april na twee zittingstermijnen afscheid nam. Van Laarhoven is afdelingshoofd medische oncologie en richt zich op gastro-intestinale oncologie. Ze promoveerde zowel in de medische wetenschappen als in de theologie.

Thijs Merkx, voorzitter raad van bestuur IKNL: “Wij zijn verheugd een waardige opvolger voor het ‘spreekkamerperspectief’ te hebben.” Gijs de Vries, voorzitter van de raad van toezicht: “IKNL vervult een belangrijke rol in de oncologische zorg. Thema’s als passende zorg en het Integraal Zorgakkoord vragen om data en duiding uit de NKR, gericht op preventie, zorg en nazorg. Het is dan een voorrecht om te mogen werken met iemand met kennis van zaken, die constructief kritisch te werk gaat.”