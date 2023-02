Van Lienden en medeverdachten verwijderden gevoelige informatie pal voor arrestatie

Sywert van Lienden waarschuwde zijn medeverdachten in de mondkapjesdeal over de ophanden zijnde arrestatie door het OM. Hij adviseerde hen om zich van gevoelige bestanden te ontdoen.

Sywert van Lienden en Bernd Damme gaven hun telefoons en drie harde schijven snel in bewaring bij de advocaat van Van Lienden. Dit blijkt uit een vonnis dat in handen is van NRC.

Hoge Raad

Het OM legde in mei vorig jaar beslag op de materialen. Sindsdien lopen er procedures over de vraag of het gevoelige materiaal wel of niet met het OM moet worden gedeeld. Om inzage te voorkomen, is de advocaat van Van Lienden naar de Hoge Raad gestapt.

Gegevensdragers

Zowel de rechter-commissaris als de rechtbank Rotterdam heeft geoordeeld dat ze deze spullen aan het Openbaar Ministerie moeten overhandigen, met uitzondering van informatie die onder het verschoningsrecht valt. Van Lienden en Damme weigeren inzage en claimen dat alle informatie op de betreffende gegevensdragers onder het verschoningsrecht valt tussen cliënten en hun advocaat, en daarom niet overhandigd hoeft te worden aan justitie.

Mondkapjesdeal

Het NRC wijst erop dat Van Lienden tot nu toe in publieke verklaringen juist altijd liet weten dat hij en zijn partners aan elk onderzoek naar hun activiteiten meewerkten. Die medewerking is beperkt, zo bleek tijdens het onderzoek door accountants van Deloitte naar hun miljoenentransactie met de overheid. Volgens de onderzoekers bij Deloitte kregen zij geen inzage in de financiële administratie, weigerden Van Lienden en partners “ondanks herhaald verzoek” geluidsopnames te verstrekken en mocht Deloitte ook geen kopieën maken van “ict-systemen, laptops, telefoons of andere datadragers”.