Van Ooijen: Eigen bijdrage jeugdzorg weer op tafel

Als er straks een inhoudelijk akkoord ligt over verbeteringen in de jeugdzorg, worden de gesprekken hervat over de invulling van de structurele bezuiniging van 511 miljoen euro uit het regeerakkoord. Daarbij wordt, nog steeds, gedacht aan invoering van een eigen bijdrage voor de jeugdzorg en beperking van de behandelduur, zei staatssecretaris Maarten van Ooijen (Jeugdzorg) in het debat met de Tweede Kamer op 20 april.

Dat is nu niet aan de orde volgens Van Ooijen. “De focus ligt op de hervormingsagenda.” In die agenda moeten concrete maatregelen komen te staan om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te maken. Die afspraken worden gemaakt door het rijk, gemeenten, professionals en zorginstellingen. De staatssecretaris rekent erop dat die agenda op korte termijn door alle betrokken partijen wordt ondertekend. De agenda had er al ruim een jaar geleden moeten liggen.

Hervormingen broodnodig

Daaraan zitten ook bezuinigingen vast, tot grote onvrede van de oppositie. Tot 2026 moeten gemeenten ruim 1,1 miljard bezuinigen op de jeugdzorg en in 2026 961 miljoen euro. Volgens Van Ooijen kan dat worden behaald door uitvoering van de maatregelen vanuit die hervormingsagenda.

Als die agenda er ligt, “hernemen we dat gesprek over die 511 miljoen euro”, zei Van Ooijen. De oppositie wil dat die structurele bezuiniging van tafel gaat. Net zoals de coalitie wil Van Ooijen dat niet. Er is de afgelopen jaren heel veel extra geld naar de jeugdzorg gegaan, “maar de problemen zijn niet minder geworden. Dat is de eerlijke en harde constatering van de afgelopen zes, zeven, acht jaar”, zei de staatssecretaris. Dit laat volgens hem des te meer zien dat hervormingen broodnodig zijn.

Rollend over straat

De starre opstelling van de coalitie frustreert vooral GroenLinks en SP. De coalitiepartijen liggen “over van alles overhoop”, maar houden elkaar vast als het over deze bezuiniging gaat, twittert GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld. “Rollend over straat over van alles en nog wat. Maar dapper en eensgezind voorwaarts met deze bezuiniging”, valt Peter Kwint (SP) haar bij.

Het CDA ligt overhoop met vooral D66 over de stikstofdoelen van het kabinet. Daar wil het CDA vanaf, maar wil daar pas over een tijdje het gesprek over voeren. De ChristenUnie is boos op de VVD en CDA die het initiatiefvoorstel van de CU en PvdA om huurders beter te beschermen met amendementen proberen te torpederen. (ANP)