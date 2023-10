Van Ooijen gaat online verkoop vapes harder aanpakken

Demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) gaat bedrijven die online vapes verkopen harder aanpakken. Sinds 1 juli is er een onlineverkoopverbod op elektrische sigaretten, maar lang niet iedereen houdt zich hieraan. Dat kwam naar voren in een onderzoek van RTL Nieuws.

Van Ooijen is al bezig met het verhogen van de boetes. De woordvoerder van de bewindsman kon nog niet zeggen hoe hoog die worden. De boetes liggen nu, afhankelijk van het aantal werknemers, tussen de 4500 en 9000 euro. Ook komt er een dwangsom voor overtreders. Dit betekent dat bedrijven die zich niet aan het verbod houden elke dag een boete moeten betalen tot ze stoppen met de onlineverkoop van vapes.

Stuitende overtredingen

“Het gaat hier om de gezondheid van kinderen en jongeren. En deze opportunistische bedrijven willen blijkbaar over de rug van deze kinderen geld verdienen”, aldus de staatssecretaris, die de overtredingen “stuitend en onacceptabel” noemt.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) had als verantwoordelijke al door dat “het kwartje bij sommige bedrijven langzaam valt”, laat een woordvoerder van Van Ooijen weten. De autoriteit heeft veel overtreders al in beeld en is bezig met handhaving. “Zij zullen nu nog meer de mouwen opstropen”, aldus Van Ooijen over de verdiensten van de NVWA. Hij roept ook op melding te doen bij de autoriteit bij signalering van onlineverkoop van vapes. (ANP)