Van Ooijen: geen impasse in gesprekken hervormingsagenda jeugdzorg

Er is geen sprake van een impasse in de onderhandelingen over de hervormingsagenda voor de jeugdzorg. Wel is er meer tijd nodig voor een zorgvuldige afronding, schrijft staatssecretaris Maarten van Ooijen in een brief aan de Tweede Kamer. De gesprekken met betrokken partijen worden de komende weken vervolgd. “De invulling van de Hervormingsagenda is in een vergevorderd stadium; er zijn echter nog enkele laatste noten te kraken.”

Net voor het einde van het jaar bleek dat de partijen niet tot een hervormingsplan konden komen voor de jeugdzorg zoals de staatssecretaris eerder hoopte. Heikel punt in de onderhandelingen zijn de financiën.

Verantwoordelijkheden

“Er is in het bijzonder nog een nader gesprek nodig over hoe de verantwoordelijkheden en risico’s verdeeld moeten worden in het geval dat de afgesproken hervormingen niet leiden tot de gewenste besparingen”, schrijft de staatssecretaris. Over de inhoud van het plan zou overeenstemming zijn.

Flink gestegen uitgaven

De jeugdzorg zwicht onder de enorme vraag naar zorg. Van Ooijen merkt op dat begin deze eeuw 1 op de 27 jeugdigen jeugdhulp ontving terwijl dat nu 1 op de 7,5 jeugdigen is. Ook de looptijd van een zorgtraject is gestegen. Het aantal vacatures is enorm en het verzuim en verloop is hoog waardoor het moeilijk is om aan de toegenomen vraag te voldoen.

De uitgaven zijn ondertussen ook flink gestegen. Tussen 2015 en 2019 stegen de uitgaven met 50 procent van 3,6 miljard euro naar 5,5 miljard euro.