Van Ooijen: op andere manier naar gesloten jeugdzorg kijken

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Jeugdzorg) is geschrokken van de berichten over de gesloten jeugdzorginstelling Lindenhorst in Zeist, waar een begeleider een wurggreep toepaste en een jongen met een mes op verlof kon gaan. “Het sterkt me in het idee dat we op een heel andere manier naar de gesloten jeugdzorg moeten kijken”, zei Van Ooijen voor de ministerraad.

In de Lindenhorst worden jongeren tot 18 jaar met complexe gedragsproblemen behandeld. Zij worden daar op last van de rechter geplaatst. Uit onderzoek van het AD blijkt dat er ernstige incidenten plaatsvinden.

De staatssecretaris heeft niet kunnen verifiëren hoe de situatie in de instelling is, maar heeft wel contact gezocht met zorginstelling Pluryn, waaronder de Lindenhorst valt, om te vragen welke maatregelen zij gaat nemen. Het is niet aan de staatssecretaris om in te grijpen, zei hij.

“In het algemeen hebben we goed zicht op de gesloten jeugdzorg en weten we dat de situatie vraagt om een verandering, om transformatie.” Het regime is vaak te repressief geweest, wat tot kritiek leidde, licht de bewindsman toe. “Kinderen zeggen achteraf dat ze op een andere manier behandeld hadden moeten worden.”

Er ligt momenteel een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer om nu alvast maatregelen te nemen om de omstandigheden voor kinderen te verbeteren, zoals het minder repressief maken van de vrijheidsbeperking voor jongeren. Dit is vooruitlopend op de plannen van het kabinet om vanaf 2025 alleen nog kleinschalige gesloten jeugdzorginstellingen te hebben en daar vanaf 2030 helemaal mee te stoppen. (ANP)