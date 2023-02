Van Ooijen positief over voorstellen Kamer aanpassing Jeugdwet

Een aantal voorstellen van onder meer D66, GroenLinks en PvdA om het verblijf van kwetsbare jongeren in de gesloten jeugdhulp te verbeteren, valt bij staatssecretaris Maarten van Ooijen van Jeugdzorg in goede aarde.

Hij heeft er onder meer geen moeite mee als de Kamer instemt met het voorstel van GroenLinks en PvdA om ook vrienden op bezoek te laten komen bij jongeren in de gesloten jeugdhulp. Het wetsvoorstel van Van Ooijen waarover de Kamer dinsdag debatteerde, regelt dat alleen ouders, andere gezinsleden, de voogd of pleegouders op bezoek mogen komen.

Staatssecretaris Van Ooijen

Ook met het voorstel van D66-Kamerlid Rens Raemakers kan de staatssecretaris leven. D66 vindt dat jongeren in de gesloten jeugdhulp een schadevergoeding moeten kunnen krijgen, als hun klacht door de klachtencommissie gegrond is verklaard. Nu moeten deze jongeren daarvoor naar de rechter stappen. Het gezamenlijke voorstel van D66, GroenLinks en PvdA om alle jongeren in de gesloten jeugdhulp zak- en leefgeld te geven, stuit bij Van Ooijen evenmin op weerstand.

Aanpassing Jeugdwet

De Kamer stemt volgende week over deze aanpassingen van het wetsvoorstel tot wijziging van de Jeugdwet waarmee de rechtszekerheid wordt versterkt van jongeren die in de gesloten jeugdhulp zitten. Voor de wetswijziging zelf is voldoende steun in de Kamer, al blijven zowel coalitie als oppositie grote zorgen houden. Het personeelstekort is een van de zorgen, die door de staatssecretaris wordt gedeeld.

Afbouw gesloten jeugdzorg

Breed gedeeld zijn de zorgen over de volledige afbouw van de gesloten jeugdzorg per 2030. De Kamer wil dat wel, maar vreest dat jongeren van hulp verstoken kunnen raken. “Ik heb de plicht om toe te zien op de continuïteit van de zorg”, zei de staatssecretaris. Hij gaat er op toezien dat jeugdhulpinstellingen niet hun deuren sluiten voordat alle jongeren op een andere plek passende hulp krijgen.

Jongeren met onder meer ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen kunnen in de gesloten jeugdhulp terechtkomen. In 2022 zaten er 696 jongeren in een gesloten instelling. In 2030 moeten dat er nul zijn. “Een verblijf in de gesloten jeugdhulp heeft een grote en vaak negatieve impact op de jongeren, die de hulp vaak te repressief vinden”, zei VVD-Kamerlid Ruud Verkuijlen. (ANP)