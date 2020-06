Van Rijn: eind juni genoeg beschermingsmiddelen voor tweede coronagolf

Van Rijn zei “heel trots” te zijn op de medewerkers van het LCH, en op de “heroïsche” taak die ze de afgelopen maanden hebben verricht. Maar hoewel er van schaarste in beschermingsmiddelen geen sprake meer is, moet de voorraad nog verder groeien.

IJzeren voorraad

Met alleen de huidige voorraad zou het LCH een paar weken vooruit kunnen, legt Alex van der Putten uit. Hij is verantwoordelijk voor de logistiek en distributie bij het LCH. Maar Van Rijn benadrukt dat er moet worden toegewerkt naar een “ijzeren voorraad”, waarmee zorgverleners drie tot zes maanden van beschermingsmiddelen kunnen worden voorzien. De minister denkt dat het nog wel een half jaar tot een jaar kan duren om dat voor elkaar te krijgen.

In het verder onopvallende pakhuis in het midden van het land komen alle persoonlijke beschermingsmiddelen aan die via het LCH worden ingekocht. Daar wordt van elke partij een ‘sample’ getest. Er zijn momenteel nog drie andere distributiecentra in Nederland. Het is niet uitgesloten dat dit aantal nog toeneemt, naarmate de voorraad van beschermingsmiddelen groeit.

Veiligheid

Van iedereen die binnenkomt wordt de temperatuur gecontroleerd. In en rond het gebouw lopen beveiligers rond, zowel particuliere als mensen die onder het ministerie van Justitie vallen. Vanwege de veiligheid wil het ministerie dat er verder zo min mogelijk bekend is over de locatie ‘Distributiecentrum 1’.

In totaal zijn er 1,8 miljard persoonlijke beschermingsmiddelen aangeschaft, waar alles onder valt van mondkapjes en mondmaskers, tot handschoenen, schorten en brillen. Daarvan zijn er 155 miljoen tot dusver ontvangen, en ruim 53 miljoen geleverd aan zorgverleners.

De afgelopen maanden kwamen de spullen per vliegtuig naar Nederland, maar inmiddels zijn er ook beschermingsmiddelen op andere manieren onderweg. De eerste trein, die via Rusland naar Nederland rijdt, wordt op 6 juni verwacht. Het eerste schip meert als het goed is op 21 juni aan in Nederland. (ANP)