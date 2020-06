Van Rijn: Regionaal overleg over Achterhoekse ziekenhuizen moet snel van start

Door de chaotische situatie is een regionaal overleg over de ziekenhuiszorg in de Achterhoek er nog niet van gekomen. Maar door inzet van een verkenner moet dat snel alsnog gebeuren, stelt minister van Medische Zorg Martin van Rijn.

Hij laat dat dinsdag weten in antwoorden op Kamervragen van Corine Ellemeet (Groen Links), Maarten Hijink (SP), John Kerstens (PvdA) en Joba van den Berg (CDA). De Kamerleden maken zich ongerust over de impact van de chaotische situatie tussen de ziekenhuizen in Doetinchem en Winterswijk op de zorg voor de bevolking aldaar.

‘Niet aan mij te oordelen’

Op vragen over of de minister zich ook zorgen maakt, antwoordt Van Rijn bevestigend. Wel zegt hij dat de Santiz-ziekenhuizen aangeven dat de zorg hiermee voorlopig niet in gevaar komt. Hij laat zich niet uit over of twee ziekenhuizen apart beter is dan een samen, de discussie daarover is juist zo hoog opgelopen in de regio.

“Ik vind het van belang dat zorgaanbieders in contact staan en blijven staan met hun omgeving en voldoende draagvlak creëren voor fusies. Het is niet aan mij om te oordelen of de fusie hiervoor doorgezet moet worden of dat een defusie noodzakelijk is.” Van Rijn benadrukt ook dat er nog geen sprake is van dat de fusie tussen beide ziekenhuizen is afgeblazen.

Regiogroep

Wel stelt Van Rijn dat het jammer is dat de regiogroep nog niet van start is. Op voorspraak van toenmalige minister Bruins zou Santiz per 1 mei starten met een regio-overleg om te kijken hoe de ziekenhuiszorg er in de Achterhoek in een duurzame toekomst uit moet zien, met daarbij partijen uit de ziekenhuizen, zorgpartijen in de regio en ook uit omliggende gemeenten. Maar in april bleek er niet veel draagvlak in de ziekenhuizen om de hoofden samen te steken. Ook werd bestuursvoorzitter Rolf de Folter, die juist in maart was aangetrokken om de regiogroep te starten, eind april weggestuurd door de raad van toezicht.

“Ik vind het van belang dat zo snel mogelijk gestart wordt met een regiotafel met alle betrokken partijen. Hiervoor is het noodzakelijk dat er rust ontstaat in de regio.”

Verkenner

Van Rijn heeft eind mei een verkenner aangesteld om het overleg in de Achterhoek toch in gang te trekken, of dat nou tot een verdere fusie leidt of juist tot een defusie. Dit is cardioloog Marcel Daniëls, tot begin dit jaar voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten. Volgens Van Rijn stemt de verkenner z’n stappen af met burgemeesters en grootste zorgverzekeraars Menzis. “Het uitgangspunt is dan ook dat de vervolgstappen in samenspraak met de regio gemaakt worden, ook de burgemeesters zijn hier onderdeel van. In nauw overleg met de burgemeesters en de zorgverzekeraars is de opdracht aan de verkenner tot stand gekomen.”