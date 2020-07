Van Rijn start bij Aedes en keert niet terug naar Reinier Haga

Dat maakt Aedes vandaag bekend, vlak na een unanieme stemming voor Van Rijns benoeming door de leden.

Van Rijn was van maart tot begin juli minister van Medische Zorg op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij verving de overwerkte Bruno Bruins. Opmerkelijk was dat hij dat deed op individuele titel, want zijn partijkleur kwam niet overeen met een van de coalitiepartijen. Van Rijn was voor die periode bestuurder bij de Reinier Haga Groep.

Op verzoek

Eerder deze maand maakte de ziekenhuisgroep al bekend dat Van Rijn niet zou terugkeren. Volgens Diana Monissen (voorzitter raad van toezicht) had Van Rijn zelf het verzoek gedaan om terug te keren. Van Rijn bedankte de ziekenhuisorganisatie vorige week voor het begrip voor zijn stap om tijdelijk minister te worden.

De Reinier Haga Groep wordt momenteel geleid door Jeroen van Roon, die de functies van bestuursvoorzitter en financieel bestuurder tijdelijk combineert. De raad van toezicht zegt ‘in het licht van de voorgenomen ontvlechting’ een besluit gaan nemen over het voorzitterschap.

Aedes

Aedes benoemt Van Rijn voor de komende vier jaar. De voormalig minister en staatssecretaris noemt zijn nieuwe functie in een verklaring ‘heel uitdagend’. “Woningcorporaties vormen van oudsher een sociaal fundament van onze samenleving. Juist nu komt het erop aan de klassieke opdracht voor het bouwen en beheren van betaalbare woningen te combineren met de nieuwe opdracht van de energietransitie, de maatschappelijke opdracht voor leefbare wijken én de verbinding van wonen met zorg.”

‘Boegbeeld’

Waarnemend Aedes-voorzitter Tonny van de Ven noemt Van Rijn een verbindende en maatschappelijk zeer betrokken voorzitter. Volgens Van de Ven kan Van Rijn als boegbeeld van de corporatiesector het verschil maken voor Aedes.