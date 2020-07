Vanderkaa nieuwe directeur V&VN

Dat maakt het V&VN-bestuur op 30 juli bekend. Manon Vanderkaa (54) is nu nog directeur van de seniorenorganisatie KBO-PCOB. Zij was eerder verantwoordelijk voor het samenwerkingstraject van KBO en PCOB.

Vanderkaa begon haar loopbaan in het Lorentz Ziekenhuis in Zeist. Later leidde zij verschillende maatschappelijke organisaties. Sinds 2013 is zij directeur van de Unie KBO en vanaf 2016 van de fusieorganisatie KBO-PCOB. “Ik heb regelmatig samengewerkt met V&VN, meestal op ingrijpende onderwerpen, zoals de bezoekregeling in verpleeghuizen en de discussie over voltooid leven. Verpleegkundigen en verzorgenden zijn goed opgeleide professionals en staan heel dichtbij hun cliënten en patiënten. Tegelijkertijd hebben zij vaak niet de positie die ze zouden moeten hebben. Er is dus werk aan de winkel. En dat vraagt veel van de interne organisatie van de beroepsvereniging. Daar gaan we mee aan de slag.”

“Wij zijn blij met de komst van Manon”, zegt Conny van Velden namens het bestuur van V&VN. “Zij heeft veel ervaring met het begeleiden van complexe veranderingen in verenigingen. Bij V&VN wordt zij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de interne organisatie, een belangrijk onderdeel van de vernieuwing van onze vereniging.”