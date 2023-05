Veel adviezen van vertrouwenspersonen aan ggz-cliënten

De meeste vragen en klachten gingen over verplichte zorg in een crisismaatregel of zorgmachtiging, aldus het jaarverslag van de stichting PVP. Cliënten komen het vaakst bij een pvp met vragen en klachten over gedwongen medicatie of over gedwongen opname. Bijna 1.100 keer gaven pvp’en advies en bijstand aan cliënten bij een zorgkaart, zorgplan en eigen plan van aanpak.

De pvp heeft cliënten 160 keer ondersteund bij een procedure bij de klachtenfunctionaris en 1300 keer bij een klachtencommissie. De pvp ondersteunt cliënten in Wvggz- en Wkkgz- (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) klachtenprocedures: drie kwart van de klachten betrof Wvggz-klachtprocedures en een kwart Wkkgz-procedure.