Veel belangstelling voor huisarts-app in Limburg

Mijn Huisarts Online is nog geen jaar geleden geïntroduceerd in deze Limburgse regio. Het is een initiatief van het samenwerkingsverband van Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg (HOZL) en zorgverzekeraar CZ. Belangrijk voordeel is dat de huisartsen de zorg efficiënter kunnen indelen, waardoor zij meer aandacht besteden aan patiënten, aldus CZ.

Passende zorg

Onderdeel van de app is de beslisboom ‘Moet ik naar de dokter’. Deze helpt de patiënt op weg naar de meest passende zorg. Tevens is de website thuisarts.nl via de app beschikbaar, waar patiënten informatie vinden over veelvoorkomende klachten. Via een campagne willen de partijen achter de app bereiken dat straks één op de vijf inwoners van de regio Huisarts Online gebruikt.

In de app kunnen patiënten gegevens uit hun dossier inzien of een medicatieoverzicht krijgen. Tevens kan met de app worden gekeken in de agenda van de huisartsenpraktijk. Zo kan zonder wachttijden aan de telefoon makkelijk een afspraak worden gemaakt. Tijdens een e-consult kunnen tot slot eenvoudige gezondheidsvragen aan de huisarts worden gesteld.