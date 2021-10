Veel coronabesmettingen en toenemend aantal ziekenhuisopnames

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft tussen zaterdagochtend en zondagochtend 3703 meldingen van positieve coronatests gekregen. Dat is meer dan het weekgemiddelde van 3377, maar ietsje minder dan zaterdag toen er (gecorrigeerd) 3720 nieuwe gevallen werden gemeld. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt zondag dat in totaal 553 mensen behandeld worden vanwege Covid-19, zeven meer dan de dag daarvoor.

Het aantal sterfgevallen nam dit etmaal met zes toe. Zaterdag bedroeg dit aantal nog vijf. Dat betekent niet dat deze mensen allemaal het afgelopen etmaal zijn overleden, sterfgevallen worden vaak later gemeld. In Amsterdam kregen 168 mensen sinds zaterdag te horen dat ze met het coronavirus besmet zijn geraakt. In Rotterdam waren dat er 142 en in Den Haag 75. Uit Staphorst kwamen 54 nieuwe meldingen van besmettingen en uit Venlo 47.

Ziekenhuisbezetting

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen stijgt. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt zondag dat nu in totaal 553 mensen behandeld worden vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is het hoogste aantal sinds 21 september. Zaterdag stond dat cijfer op 546. Op de intensive cares liggen nu 142 mensen, zaterdag waren dat er 138. Op de verpleegafdelingen liggen nu 411 patiënten, zaterdag waren dat er 408.

In de afgelopen 24 uur werden er 55 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen. Op de ic’s werden 13 nieuwe patiënten opgenomen. “De instroom van Covid-patiënten is afgelopen week gestegen voor zowel de ic als de verpleegafdelingen”, stelt het LCPS in een toelichting. De ziekenhuisorganisatie verwacht dat de bezetting van coronapatiënten de komende week verder stijgt. Dat geldt voor zowel de ic als de verpleegafdelingen. (ANP/Skipr)