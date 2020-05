Veel klachten zorgpersoneel bij IGJ en Arbeidsinspectie

Ongeveer 115 zorgwerknemers hebben tot nu toe een klacht bij de Arbeidsinspectie ingediend omdat ze niet veilig kunnen werken in hun instelling, met het oog op een corona-besmetting. Ze klagen vooral over het ontbreken van beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes, en de onmogelijkheid om op hun werk anderhalve meter afstand te houden.

Veiligheidsregels

De 115 klachten zijn binnengekomen sinds de uitbraak van het coronavirus twee maanden geleden, zegt een woordvoerder van de Arbeidsinspectie (Inspectie Sociale Zaken en Welzijn). Als werkgevers zich niet houden aan de veiligheidsregels, kan de inspectie hen een waarschuwing geven en eventueel daarna een boete opleggen. Normaal gesproken is het aantal klachten van zorgwerknemers “minimaal”.

Klachten IGJ

Ook bij de IGJ zijn klachten binnengekomen over de werkomstandigheden in de zorgsector, maar de inspectie weet niet hoeveel. Zorgaanbieders in de verpleging, verzorging en ggz melden nog steeds een tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor medewerkers, aldus de IGJ, maar dat tekort lijkt “iets minder groot te worden”. Bij ggz-instellingen blijft nog wel veel schaarste aan beschermingsmiddelen, vooral aan schorten met lange mouw.

De Inspectie SZW en de IGJ krijgen klachten van zorgmedewerkers die corona hebben gehad, maar van hun werkgever geen persoonlijke beschermingsmiddelen krijgen. Dit in de veronderstelling dat een voormalig coronapatiënt immuun is en dat bij een tekort aan beschermingsmiddelen de voorrang wordt gegeven aan andere zorgmedewerkers. De IGJ zegt dat dit strijdig is met de preventierichtlijn van het RIVM: “Ook als een werknemer corona heeft doorgemaakt, moet hij beschermingsmiddelen dragen in alle situaties die daarvoor zijn aangewezen.”

Verbeteren

Omdat de klachten recent zijn, heeft de Inspectie SZW nog geen waarschuwingen of boetes gegeven. Wel heeft ze de meeste betrokken werkgevers brieven gestuurd met het verzoek om de situatie op korte termijn te verbeteren. Ook kan de instelling worden gevraagd hierbij de ondernemingsraad te betrekken. Korte tijd later neemt de inspectie contact op met de medewerker die de klacht heeft ingediend om na te gaan of de arbeidsomstandigheden zijn verbeterd.

Aantonen

De inspectie SZW zegt minder snel dan normaal over te gaan tot waarschuwingen en boetes in deze coronatijd. “Bijvoorbeeld als een werkgever kan aantonen dat hij er alles aan heeft gedaan om aan mondkapjes te komen, maar dat het desondanks niet lukt. Of omdat de aard van het werk met zich meebrengt dat er geen anderhalve meter afstand in acht kan worden genomen”, aldus de woordvoerder.

In deze gevallen kan een werknemer ervoor kiezen om zijn ‘werk te onderbreken’. Daarvoor moet de instelling hem eerst goedkeuring geven. De werkgever kan besluiten dat een werknemer voorlopig thuis blijft tot de situatie is verbeterd. Ook kan hij in overleg met de medewerker vergelijkbaar werk zoeken op een andere afdeling van de betrokken instelling.