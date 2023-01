Veel last seksueel grensoverschrijdend gedrag in thuiszorg

“Het kan gaan om een opmerking over een nieuwe broek ‘waar de billen mooi in uitkomen, of een hand op de knie of een borst”, aldus Verpleeg Collectief. Het gebeurt vaak als zorgverleners hun cliënten verzorgen en alleen zijn met hen. Het gaat meestal om verbale intimidatie. Een op de vijf voorvallen betreft ongewenst aanraken en bij 4 procent om agressie.

Niet altijd verwijtbaar

Over het algemeen kunnen zorgverleners hier goed mee omgaan en is het de client niet altijd verwijtbaar, laten de onderzoekers weten: “Bijvoorbeeld bij cognitieve achteruitgang. Het wordt echter anders als er tevens agressie of opdringerig gedrag bij komt kijken.”

Ongewenst gedrag

Zorgverleners ervaarden naar verhouding het meeste ongewenst gedrag op het werk door cliënten of familie, bleek uit recent onderzoek van het CBS. Ongewenst gedrag kan bestaan uit ongewenste seksuele aandacht, intimidatie, lichamelijk geweld of pesten.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt relatief weinig gemeld bij een opdrachtgever, leidinggevende, hulpverlener of instantie. Minder dan 10 procent van de slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft over hun ervaringen gepraat met hulpverleners.