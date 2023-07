Veel meer bewoners van zorginstellingen overleden tijdens warme junimaand

In de periode april, mei en juni zijn er volgens het CBS in ons land in totaal meer dan 39.000 mensen overleden, 1900 meer dan verwacht, dus 5 procent extra. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de warmte in de maand juni.

Begin april was er ook nog sprake van een griepepidemie en ook corona is nog niet geweken.

De sterfte onder bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen alleen al was in het tweede kwartaal met 1350 gevallen 10 procent hoger. Deze stijging werd vooral in juni gezien, de warmste juni sinds het begin van de weermetingen in 1901.

In het tweede kwartaal overleden bijna 900 (4 procent) meer 80-plussers dan verwacht en onder de 65- tot 80-jarigen stierven er in die periode ongeveer 800 meer mensen (7 procent). Ook overleden er zo’n 200 meer mensen jonger dan 65 jaar (4 procent) in het tweede kwartaal. (ANP)