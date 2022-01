Veel operaties plastisch chirurgen na vuurwerk

Interessant voor u

Wolleswinkel nieuwe directeur-bestuurder RZCC

Per 1 januari is Mireille Wolleswinkel de nieuwe directeur-bestuurder van het RZCC: het Regionaal Zorg Communicatie Centrum in Eindhoven, de organisatie van zorgaanbieders in Zuidoost-Brabant vóór zorgaanbieders. Doel is het verbeteren van de digitale informatie-uitwisseling.