‘Veel ouderen kwetsbaar door ondervoeding’

De NVD vraagt met een campagne extra aandacht voor deze problematiek. Door de coronacrisis is een flink deel van de reguliere thuiszorg weggevallen, waardoor veel ouderen op zichzelf zijn aangewezen. Daarnaast neemt de eenzaamheid toe, omdat veel ouderen in isolatie zitten en geen bezoek meer (mogen) ontvangen.

Wegvallen thuiszorg

Het wegvallen van de thuiszorg en de toenemende eenzaamheid onder ouderen vormt een groot risico op ondervoeding bij kwetsbare ouderen, aldus de NVD. De verminderde aandacht van zorgprofessionals, familie en bekenden leidt tot een slecht en vaak eenzijdig voedingspatroon met grote gevolgen voor de gezondheid. Ondervoeding zorgt ervoor dat mensen sneller ziek worden en dat het herstel na ziekte langer duurt. Ook het risico op valincidenten wordt groter, mede door het afnemen van spiermassa.

Hoger infectierisico

Het treft 15% tot 20% van de mensen. Bij ouderen met thuiszorg is dat zelfs 30% tot 40%. Bij het verlies van thuiszorg en zorg van naasten is optimale aandacht voor ondervoeding noodzakelijk.

Kwetsbare ouderen moeten niet alleen worden beschermd tegen het coronavirus, maar ook tegen de verdergaande gevolgen van de maatregelen, aldus de NVD. Een goede voedingstoestand is belangrijk voor de weerstand, wat weer een rol speelt in de preventie van een besmetting met COVID-19 én in de behandeling van patiënten met COVID-19. Ondervoeding kan het infectierisico verhogen en het herstel vertragen of belemmeren.