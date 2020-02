Veel transgenders gebruiken hormonen zonder begeleiding

De grootste aanbieder, Stepwork (duizend patiënten in 2019), schat dat een derde van zijn patiënten aan zelfmedicatie doet. De Vaart (honderd patiënten) denkt zelfs dat dit de helft is. Transpersonen geven hormonen onderling door of importeren ze via webshops. Dat laatste is illegaal volgens de Nederlandse Geneesmiddelenwet. Vaak ontbreekt het transpersonen aan enige vorm van medische of psychologische begeleiding, terwijl zo’n hormoonbehandeling risico’s met zich meebrengt.

Voor transmannen is er kans op leverontsteking en hart- of longproblemen. Transvrouwen lopen risico op trombose, wat kan leiden tot een longembolie of herseninfarct. (ANP)