Veel verschil in doorverwijzen baby’s naar kinderarts

Elk ziekenhuis heeft zijn eigen protocol om te bepalen of een pasgeboren baby gezien moet worden door een kinderarts, blijkt uit promotieonderzoek, waarover NRC schrijft. Moet een pasgeboren baby gezien worden door een kinderarts? De protocollen waarop artsen die beslissing baseren, verschillen in Nederland van ziekenhuis tot ziekenhuis.

Ondergrens gewicht

In sommige ziekenhuizen worden baby’s bijvoorbeeld pas doorverwezen als ze minder wegen dan 2000 gram. In andere ziekenhuizen geldt 2500 gram als ondergrens. Dat concludeert verloskundige Bahareh Goodarzi in haar proefschrift. Goodarzi promoveert op 10 februari bij het Amsterdam UMC op risicoselectie in de geboortezorg. “Afhankelijk van waar je woont, wordt je pasgeboren kind dus wel of niet naar een kinderarts verwezen”, zegt Goodarzi.

“Dat is van de zotte: je verwacht overal de beste zorg, op basis van wetenschappelijk bewijs.” (ANP)