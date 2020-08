Ventilatie verpleeghuis verspreidde virusdeeltjes

Interessant voor u

Ziekenhuizen zijn ICT-organisaties geworden

Grootschalige ICT-uitval in ziekenhuizen komt steeds vaker voor. Vorig jaar gebeurde dit bij 10 zorginstellingen op 28 locaties. In 2015 was dit nog maar één keer. Dat bleek uit een rapport van de Onderzoekraad voor Veiligheid dat enige tijd geleden verscheen.