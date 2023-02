Neergestoken Haagse huisarts ligt op de IC

De man die dinsdagochtend rond 10.30 uur werd neergestoken in een huisartsenpraktijk aan de Apeldoornselaan in Den Haag ligt nog op de intensive care. Dit bevestigt een woordvoerster van Hadoks, een organisatie van huisartsen in de regio Haaglanden, na berichtgeving van Omroep West. Het gaat om een huisarts.