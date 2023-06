Verdachte van sterfgevallen ziekenhuis Assen komt vrij

De voormalige verpleegkundige van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen (WZA), die wordt verdacht van betrokkenheid bij een twintigtal sterfgevallen, komt vrij. De raadkamer van de rechtbank Noord-Nederland meldt dat de verdenking tegen hem niet sterk genoeg is om “verdere voortzetting van het voorarrest te rechtvaardigen”.

De 31-jarige man werkte in de tijd van de coronapandemie als longverpleegkundige in het ziekenhuis. De verdachte zou volgens het Openbaar Ministerie, zonder instructies van een arts, medische handelingen hebben uitgevoerd bij patiënten die in zijn ogen terminaal waren en ernstig leden. Hij zat sinds maandag 17 april vast.

Geen concrete gevallen

De raadkamer oordeelde eerder nog dat de verdenking sterk genoeg was om hem vast te houden. Dit kwam vooral vanwege de belastende verklaringen die hij zelf zou hebben afgelegd tegenover medewerkers van de GGZ in Drenthe. Maar verder onderzoek heeft er nog niet toe geleid “dat concrete gevallen kunnen worden aangewezen waarbij de verdachte op ontoelaatbare wijze betrokken is geweest bij de dood van een of meerdere patiënten”.

Onderzoek in volle gang

Het strafrechtelijk onderzoek is nog in volle gang. Deskundigen onderzoeken of er in de medische dossiers onregelmatigheden te vinden zijn die zouden kunnen passen bij de uitlatingen van de verdachte. Hij vertelde over de sterfgevallen tijdens gesprekken met de hulpverleners van de GGZ. Die besloten daarop hun geheimhoudingsplicht te doorbreken en het te melden aan het WZA. De verdachte was toen al enige tijd niet meer actief in het ziekenhuis. Na de melding is hij officieel op non-actief gesteld. (ANP)