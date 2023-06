Verdachte verpleger ontkent strafbare feiten te hebben gepleegd

“In die verhoren heeft hij ontkend enig strafbaar feit te hebben gepleegd en geen handelingen te hebben verricht waardoor het leven van een patiënt versneld is beëindigd”, aldus de raadsmannen Tjalling van der Goot en Ronald Knegt. Ze zeggen hiermee naar buiten te komen “om te kunnen bijdragen aan meer duidelijkheid voor nabestaanden die in onzekerheid verkeren over de vraag op welke wijze hun dierbare is overleden”.

Medische behandelingen

De 31-jarige verdachte uit de Drentse gemeente Noordenveld werkte ten tijde van de coronapandemie als longverpleegkundige in het ziekenhuis. De verdachte zou volgens het Openbaar Ministerie zonder instructies van een arts medische handelingen hebben uitgevoerd bij patiënten die in zijn ogen terminaal waren en ernstig leden. Hij zat sinds maandag 17 april vast en kwam donderdag op vrije voeten. Het OM overweegt nog of het in hoger beroep gaat tegen deze beslissing.

De advocaten gaan niet in op de vraag of hun cliënt daadwerkelijk gesprekken heeft gevoerd met diverse hulpverleners van de GGZ Drenthe waarin hij over de sterfgevallen zou hebben verteld “en of uitlatingen van onze cliënt wellicht verkeerd zijn geïnterpreteerd”. (ANP)