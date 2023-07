Verenigde Staten keuren nieuw medicijn tegen Alzheimer goed

De Amerikaanse voedsel- en medicijnenwaakhond (FDA) heeft donderdag voor het eerst in twintig jaar een medicijn tegen Alzheimer goedgekeurd, schrijven The New York Times en The Washington Post.

Het agentschap van de federale overheid van de VS dat de kwaliteit van voedsel en medicijnen controleert, heeft volgens de twee dagbladen een waarschuwing geplaatst op het etiket van het medicijn. Daarop staat dat in zeldzame gevallen het middel “serieuze en levensbedreigende situaties” kan veroorzaken. Ook zijn er gevallen geweest van hersenbloeding “waarvan sommige dodelijk waren.”

Leqembi

Het medicijn heet Leqembi en kan geen reeds opgelopen schade aan het geheugen herstellen, kan ook het verloop van de ziekte niet terugdraaien of ervoor zorgen dat de ziekte niet erger wordt. De goedkeuring van het medicijn is gebaseerd op een grote studie die aantoonde dat patiënten die Leqembi 18 maanden lang toegediend kregen 27 procent langzamer achteruitgingen dan patiënten die een placebo toegediend kregen, schrijven de twee dagbladen.

Milde vorm

Het medicijn is bedoeld voor mensen die lijden aan een milde vorm van dementie of een voorstadium van Alzheimer. Geschat wordt dat in de VS zo’n 1,5 miljoen mensen lijden aan het begin van Alzheimer. Bij ongeveer vijf miljoen mensen is de ziekte te ver gevorderd om in aanmerking te komen voor een behandeling met Leqembi, aldus The New York Times. (ANP)