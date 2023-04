Vereniging ziekenhuisapothekers maakt nieuwe voorzitter en verhuizing bekend

De nieuwe voorzitter treedt aan in een uitdagende tijd voor de ziekenhuisfarmacie, stelt de beroepsvereniging. Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft veel impact, zo bleek tijdens het wetenschappelijke symposium dat aan de ledenvergadering was gekoppeld. Samson: “Er liggen veel maatschappelijke vraagstukken waar ziekenhuisapothekers een meerwaarde hebben. Als voorzitter van de NVZA wil ik mij hard maken om die meerwaarde ook extern zichtbaar te maken, zodat onze collega’s in de zorg én de samenleving weten wat ze aan ons hebben.”

De NVZA nam op deze avond ook het besluit om met het bestuur en het bureau van de wetenschappelijke vereniging naar Domus Medica in Utrecht te verhuizen. Deze verhuizing maakt nauwere samenwerking mogelijk met de Federatie Medisch Specialisten (FMS) waar de NVZA deel van uitmaakt.