Verenso benoemt nieuwe bestuurder en toezichthouders

De leden van Verenso hebben donderdag ingestemd met de benoeming van Jan Lavrijsen als nieuwe bestuurder Wetenschap en Opleiding. Verder werden er in de raad van toezicht een nieuwe voorzitter, vicevoorzitter en twee nieuwe leden benoemd.

De zittingstermijn van Mathieu Prevoo, de huidige bestuurder Wetenschap en Opleiding, loopt aan het einde van dit jaar af. Lavrijsen is als specialist ouderengeneeskunde vanaf het begin van zijn loopbaan in diverse rollen actief betrokken bij zowel de opleiding als de wetenschap.

De afgelopen jaren was Lavrijsen onder andere docent bij de VOSON, senior onderzoeker en programmaleider aan het Radboudumc. Hij begeleidt promovendi en wetenschappelijk onderzoek van aios.

Vertrek Ellen Vreeburg

Door het vertrek van Ellen Vreeburg als voorzitter van de raad van toezicht is vicevoorzitter Karolien Biesheuvel benoemd op die positie. Anna de Bruijn was reeds lid van de raad van toezicht en zal nu de rol van vicevoorzitter gaan vervullen. Ook zijn Doede Veltman en Vera van Atteveld opgenomen in deze raad.