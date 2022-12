Verenso publiceert kwaliteitsbeschrijving geriatrische revalidatiezorg

Verenso, specialisten ouderengeneeskunde en Patiëntenfederatie Nederland hebben een kwaliteitsbeschrijving geriatrische revalidatiezorg (grz) ontwikkeld. Deze beschrijft globaal de stappen van de patiëntenreis tijdens het revalidatietraject, verduidelijkt wat de patiënt van de specialist ouderengeneeskunde mag verwachten en wanneer deze de regie voert over de behandeling. De kwaliteitsbeschrijving is op 13 december gepubliceerd.

“Op dit moment ontbreekt een algemene beschrijving van goede kwaliteit van zorg en behandeling binnen de geriatrische revalidatiezorg”, stelt Verenso. Hierdoor is er volgens de vereniging een grote variatie in de wijze waarop behandeling wordt ingezet. Ook is het voor patiënten lastig om zich een goed beeld te vormen van hoe de zorg en behandeling er in de geriatrische revalidatiezorg uitziet en wat zij mogen verwachten.

Passende zorg

“De beschrijving van kwaliteit is ook in het kader van de verdere professionalisering van de specialist ouderengeneeskunde belangrijk, zeker met het oog op de huidige ontwikkelingen van passende zorg”, vervolgt Verenso. Daarom heeft een klankbordgroep van vijftien specialisten ouderengeneeskunde invulling gegeven aan hun verantwoordelijkheden tijdens de verschillende revalidatieonderdelen. Ook Patiëntenfederatie Nederland werkte mee aan de totstandkoming van de kwaliteitsbeschrijving. Daarnaast hebben Verenso en Patiëntenfederatie Nederland twee focusgroepen met patiënten georganiseerd om hun ervaringen in de kortdurende revalidatie- en herstelzorg mee te nemen in deze uitwerking.

Kwaliteit en bekostiging

Een afvaardiging van beroepsgroepen en de branchevereniging – waaronder V&VN, ActiZ, Ergotherapie Nederland en Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie – heeft de kwaliteitsbeschrijving meegelezen en van commentaar voorzien. Het bestuur van Verenso heeft vervolgens de definitieve kwaliteitsbeschrijving geriatrische revalidatiezorg afgelopen dinsdag formeel vastgesteld en gepubliceerd.

“Deze kwaliteitsbeschrijving is een eerste stap om zorg en behandeling in de grz beter inzichtelijk te maken.” Voor patiënten zal begin 2023 een patiëntenversie worden ontwikkeld. Inhoudelijk zal de beschrijving van zorg en behandeling in de beschrijving verder worden uitgewerkt, waarbij de multidisciplinaire samenwerking centraal staat. “Deze kwaliteitsbeschrijving zal dan ook worden ingebracht aan overlegtafels rondom kwaliteit en bekostiging”, aldus Verenso.