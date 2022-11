Vergelijking Amsterdamse verpleeghuizen om gepast medicijngebruik te verbeteren

Cordaan werkt samen met Amsterdam UMC aan een onderzoek naar de kwaliteit van de behandelingen en het voorschrijven van medicijnen in de verpleeghuiszorg. Verpleeghuizen worden onderling met elkaar vergeleken, zodat de huizen en hun artsen zien hoe zij hun patiënten behandelen ten opzichte van artsen in een ander verpleeghuis.

Het doel is dat het voorschrijven van medicijnen in de verpleeghuiszorg steeds gepaster – tijdig en juist – wordt en de kwaliteit van de behandeling verbetert. Het kan bijvoorbeeld gaan om het voorschrijven van antibiotica of psychofarmaca, maar ook andere medicijnen en behandelingen kunnen onderwerp van het onderzoek worden.

Goede redenen

Antibiotica-resistentie wordt een steeds groter probleem. Bewoners van verpleeghuizen krijgen regelmatig antibiotica voorgeschreven. Sommige huizen schrijven meer voor dan andere. In het kwaliteitsonderzoek wordt onderzocht of daar goede redenen voor zijn of dat de antibiotica worden voorgeschreven uit gewoonte.

Ook andere ziektebeelden

Door verpleeghuizen te vergelijken en te bestuderen waarom er verschillen bestaan, kan onnodig antibioticagebruik worden voorkomen en antibiotica-resistentie worden verminderd. Ook bij ziektebeelden waar geen antibiotica aan te pas komt, maar waar wel behandeld moet worden, kan een kwaliteitsonderzoek worden ingezet.