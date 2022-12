Vergrijzing stuwt medicatiegebruik met een kwart tegen 2040

Het gebruik van medicatie zal in 2040 met zo’n 25 procent zijn toegenomen ten opzichte van 2021, stelt de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) vast. De reden is de vergrijzing van de bevolking.

Het aantal ouderen neemt de komende decennia toe, zo meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eerder al. In 2040 is een kwart van de Nederlanders 65 jaar of ouder. Vorig jaar ging het nog om een krappe 20 procent. De groep mensen van 80 jaar en ouder bestaat in 2040 naar schatting uit 1,6 miljoen mensen: bijna een verdubbeling ten opzichte van nu.

Gemiddeld gebruikt stabiel

Ouderen gebruiken veel meer geneesmiddelen dan jongeren, aldus SFK. Mensen in de leeftijd van 65 tot 80 jaar nemen gemiddeld ruim drie keer zoveel medicatie als mensen tussen de 20 en 65 jaar. Mensen van 80 jaar en ouder gebruiken gemiddeld zelfs vier keer zoveel geneesmiddelen als die jongere groep. Het is overigens niet zo dat er per persoon meer geneesmiddelen worden gebruikt, althans dat was volgens SFK tot nu toe niet het geval. “Het gemiddeld gebruik per persoon over de afgelopen jaren is namelijk redelijk stabiel.”