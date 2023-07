‘Verkiezingscampagne moet gaan over betere ouderenzorg’

Foto: ANP / Remko de Waal

Ze vindt het ‘onbestaanbaar’ als de ogen de komende maanden alleen worden gericht op de bekende dossiers als het stikstofprobleem, vertraagde woningbouw of migratie: “Minstens zo urgent is de ouderenzorg. Dat onderwerp mág niet ondergesneeuwd raken. Iedereen wil toch dat zijn of haar moeder een goede oude dag beleeft, waarin er naar je om wordt gekeken?”

De ouderenzorg en het personeelstekort zijn volgens haar óók hoofdpijndossiers. “Die moeten als eerste door de politieke partijen worden opgepakt, vindt Buurman. “Bij mensen met dementie die nog thuis wonen, lukt het ook vaak niet meer om daar de benodigde hoeveelheid zorg voor te regelen. Vaak moet er eerst iets ergs gebeuren wil je een plekje in het ziekenhuis of verpleeghuis kunnen krijgen.”

Vergrijzing gaat zo snel

“Het is nu al vijf over twaalf”, zegt Buurman: “Kwetsbare zieke ouderen kunnen het verpleeghuis niet in als dat nodig is, omdat er een tekort aan plekken is. Ook in de wijkverpleging zijn de problemen groot. De vergrijzing gaat zó snel. Het vorige kabinet heeft al wel dingen in gang gezet, maar het moet sneller als we de crisis willen keren.”

Ze zegt dat zorgprofessionals al een kentering in gang hebben gezet, bijvoorbeeld door anders te gaan werken. Daarbij ligt de nadruk op preventie en meer digitale zorg, waardoor ouderen langer thuis kunnen wonen. Buurman: “Om dat mogelijk te maken zijn wel flinke investeringen nodig, onder andere om het vak aantrekkelijk te maken en het ook in praktijk te laten werken.”

Zorgverzekeraars Nederland

Voorzitter Dirk Jan van den Berg van ZN wijst erop dat de val van het kabinet niets afdoet aan de “grote en urgente uitdadingen in de zorg”. Hij laat weten dat de zorgverzekeraars “staan voor de uitvoer van IZA om samen te werken aan de noodzakelijke transformaties in de zorg”.

Van den Berg: “We kunnen het ons niet permitteren om stil te staan.” Dinsdag werd bekend dat de Tweede Kamer pas rond 12 september beslist over welke onderwerpen controversieel worden verklaard. Dat wil zeggen dat besluiten en wetsvoorstellen niet meer worden behandeld totdat er een nieuw kabinet is.

Oplossingen huisartsen dringend nodig

In reactie op de val van het kabinet constateert LHV dat de huisartsenzorg “onder grote druk staat en oplossingen dringend nodig zijn”. Daarom heeft ze uiteindelijk IZA ondergetekend, waarin belangrijke afspraken zijn gemaakt over onder andere Meer Tijd Voor de Patiënt, “zodat de huisarts voldoende tijd heeft voor kwetsbare groepen patiënten”.

Ook benadrukt LHV dat haar leden terugdringing van administratieve lasten een belangrijk onderwerp vinden, want dat gaat ten koste van patiëntenzorg. Verder wijst de vereniging op het belang van de praktijkhuisvesting. “We kunnen het ons niet veroorloven dat IZA-afspraken vertraging oplopen. We dringen daarom aan op tempo om te komen tot gedragen oplossingen.”