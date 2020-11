‘Verkoopverbod tabak supermarkten scheelt 60.000 levens’

Als tabak niet meer te koop is in supermarkten, zien kinderen hun ouders minder snel sigaretten kopen, aldus Blokhuis. “Daardoor komen ze minder in aanraking met rookproducten.” Na 2024 is tabak nog wel in bijvoorbeeld tankstations en lectuurzaken zoals de Bruna te koop. Vanaf 2022 zijn sigarettenautomaten verboden en vanaf 2023 wil Blokhuis de online verkoop “de pas afsnijden”. In 2030 moet tabak alleen nog in speciaalzaken verkrijgbaar zijn.

Verkooppunten

Volgens Blokhuis zijn het verhogen van de prijzen en het verminderen van de verkooppunten de belangrijkste maatregelen om roken tegen te gaan. Wel erkent het kabinet dat er nu eenmaal mensen zijn die roken, dus dat het ook reëel is dat er verkooppunten blijven bestaan, zij het veel minder. (ANP)