Verlies Philips door kosten voor terugroepactie

Medisch technologiebedrijf Philips heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een verlies van 34 miljoen euro geleden als gevolg van een terugroepactie bij slaap- en ademhalingsapparatuur voor mensen met slaapapneu. Het bedrijf kwam achter problemen met een bepaald onderdeel, waarvoor het 250 miljoen euro opzij zette. Zonder die reservering schreef Philips wel zwarte cijfers en was er een fors hogere winst.

Afgezien van die tegenvaller deed Philips goede zaken en de omzet steeg 9 procent op vergelijkbare basis, dus zonder de verkochte tak voor huishoudelijke apparatuur mee te tellen. De verkopen van Philips kwamen in de maanden januari tot en met maart uit op 3,8 miljard euro. Een jaar eerder was dat nog een kleine 3,7 miljard euro.

Met name de afdelingen Diagnosis & Treatment, die onder meer mri-scanners en echo-apparaten maakt, en Personal Health deden het goed. Die eerste tak profiteerde van de terugkeer van geplande behandelingen bij veel ziekenhuizen, waardoor ze meer zaken als katheters gebruikten, laat topman Frans van Houten weten. Ook neemt door de terugkeer van niet-coronabehandelingen de vraag naar bijvoorbeeld echo-apparatuur toe. “Tijdens de coronacrisis werden die veel gebruikt om corona te helpen vast te stellen, maar nu zien we de vraag vanuit hart- en vaatziekten ook weer toenemen.”

Tegelijkertijd investeren ziekenhuizen ook meer in apparatuur voor beeldvorming en breiden ze hun capaciteit uit. “We maakten ons daar vorig jaar wel zorgen over. Maar we zien dat veel ziekenhuizen steun hebben gekregen en zich voorbereiden om een grotere hoeveelheid patiënten te kunnen behandelen.”

Personal Health groeit

Bij Personal Health, dat tijdens de coronacrisis minder draaide, was het vorige kwartaal al herstel zichtbaar en dat zette nu door met een omzetgroei van 17 procent. Vooral de producten voor persoonlijke verzorging zoals scheerapparaten deden het daar goed. Van Houten denkt dat die groei niet zozeer komt omdat mensen zich tijdens lockdowns minder goed verzorgden, maar meer een uiting zijn van vertrouwen in de economie. Vooral in China groeide Philips hierbij sterk.

Connected Care groeide het minst hard en zag de nieuwe orders met ruim een kwart dalen. Dat heeft te maken met de vraag naar beademingsapparatuur een jaar eerder bij de uitbraak van de coronapandemie. Desondanks was de omzetgroei hier, met 7 procent, hoger dan Philips had voorzien.

Philips blijft benadrukken dat de vooruitzichten onzeker zijn door de nog altijd voortdurende coronapandemie. Het bedrijf ziet wel de vraag naar producten van zijn onderdelen Diagnosis & Treatment en Personal Health toenemen. De vergelijkbare omzetgroei voor heel 2021 ziet Philips nu op maximaal een procent of 6 uitkomen. Eerder ging het bedrijf nog uit van een groei van maximaal rond de 3 procent. (ANP)