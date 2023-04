Verlies van 44 miljoen voor Zorg en Zekerheid door slecht beursjaar

Het slechte beursjaar drukte fors op de resultaten van de regionale zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. 2022 werd afgesloten met een verlies van 44 miljoen euro. “Dit komt voor een groot deel door het verlies op onze beleggingen ”, stelt bestuursvoorzitter Ton van Houten. “Daarnaast troffen we een voorziening van 20 miljoen euro, omdat we onze premie voor 2023 lager hebben vastgesteld dan de verwachte zorgkosten. Dat deden we om de premie voor onze verzekerden betaalbaar te houden en de premiestijging te beperken. De teruggave uit de reserves komt op 48 euro per verzekerde. Voor Zorg en Zekerheid is dat logisch. Wij hebben immers geen winstoogmerk.”

Zorg en Zekerheid gaat net als het kabinet uit van hogere premie volgens jaar. “Dat heeft alles te maken met de stijgende zorgkosten door innovatie, een grotere zorgvraag en de schaarste van zorgprofessionals”, zegt bestuurder Henk Gerla. “Wij gaan er wel van uit dat we de premieverhoging voor onze verzekerden kunnen beperken door een deel van onze reserves in te zetten. Vanuit onze strategie blijven we de komende jaren inzetten op het gezonde gedrag van verzekerden en op samenwerking in de regio. We hebben immers allemaal een verantwoordelijkheid in het toekomstbestendig maken van de zorg.”

IZA

Het jaar begon ook voor Zorg en Zekerheid turbulent. “In 2022 kregen we naast inhaalzorg te maken met wereldwijde inflatie en forse prijsstijgingen, op alle niveaus”, verklaart Ton van Houten. “We zien dat steeds meer mensen zorg en ondersteuning nodig hebben, waardoor de schaarse zorgprofessionals nog verder onder druk komen. Het IZA, dat begin 2023 ook door huisartsen is ondertekend, kwam geen moment te laat. We moeten samen investeren in preventie én aan de slag om de zorg anders te organiseren en de werkdruk te verlagen.”