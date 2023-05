Verloskundigen Amsterdam openen bevalcentrum wegens capaciteitsproblematiek

Het gaat de capaciteitsproblematiek in regio Amsterdam voorlopig niet oplossen, meer het biedt wel wat meer speling.

Noodgedwongen thuis

Afgelopen zomer bevielen er zestig vrouwen noodgedwongen thuis. Hiervan hadden 24 vrouwen een medische indicatie. Antje-Martje Bakker, directeur van Eerstelijns Verloskundigen Amsterdam-Amstelland (EVAA), zegt: “Uit ons regiobeeld en ROAZ data blijkt dat sinds 2018 er jaarlijks zo’n 1000 vrouwen verwezen worden naar ziekenhuizen buiten de regio. Een tekort aan gespecialiseerd verpleegkundigen is de grootste reden, dit levert veel weigeringen aan de voordeur op”

Tineke van Schuppen is verloskundige in Amsterdam-Zuid en herkent de problemen: “Als verloskundige moet ik inmiddels structureel meerdere ziekenhuizen bellen om een plek te vinden voor mijn cliënten als ik hen moet verwijzen op medische gronden, maar ook voor een poliklinische bevalling. Met regelmaat belanden we in Hilversum, Alkmaar of nog verder.”

Bevalcentrum

De verloskundigen, ziekenhuizen en kraamzorgorganisaties werken gezamenlijk hard aan oplossingen. EVAA opent in dit kader half juli een innovatief bevalcentrum in Amsterdam-Zuid, welke in staat is onnodige medische verwijzingen te verminderen en plek kan bieden aan 500 tot 600 voor bevallingen zonder medische indicatie.

Bevalcentrum Zuid staat los van een ziekenhuis en biedt gezonde zwangeren, welke niet thuis willen of kunnen bevallen, een sfeervolle bevalomgeving met vrije beschikking tot bevalbaden en lachgas. “Deze ontwikkeling is uniek in Nederland en wordt geïnteresseerd gevolgd door andere regio’s”, volgens Bakker.

De verloskundigen van EVAA richtte in 2007 al eerder een bevalcentrum op met gelijke faciliteiten. Dit is toen als succesvol ervaren.