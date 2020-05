Verloskundigen kunnen bezoekregels in Brabant minder versoepelen

Waar verloskundigen sinds afgelopen maandag alle afspraken weer hervatten en bezoekregels versoepelen, blijven ziekenhuizen en praktijken in Brabant nog iets strenger in de leer. De verloskundigen kunnen de versoepelingen helaas niet bijhouden in de ‘brandhaard van de coronacrisis’.

De Brabantse verloskundigen laten weten dat partners nog niet bij elk consult aanwezig kunnen zijn, er ook nog geen extra persoon (naast de ouders) bij de bevallingen in het ziekenhuis mag zijn. Dat maken ze dinsdag gezamenlijk bekend. Ze brengen daar een nuancering aan ten opzichte van het bericht van de beroepsverenigingen op 7 mei over versoepeling.

‘Brandhaard coronacrisis’

Volgens de Brabantse verloskundigen zijn de versoepelingen daar nog niet volledig mogelijk. “Brabant is de brandhaard van de coronacrisis. We doen er alles aan om verspreiding van het virus en een tweede golf van besmettingen te voorkomen”, schrijven ze in een verklaring.

‘Druk op wachtkamers’

Ook wijzen ze erop dat er veel afspraken zijn in te halen nadat ze in de afgelopen weken werden uitgesteld. “Dit legt een grote druk op de wachtkamers van de gynaecologische poliklinieken. Daarom kan de verloskunde in Brabant de aangekondigde versoepelingen niet in volle omvang bieden. We betreuren dit enorm. Zwangerschap en bevalling zijn emotionele gebeurtenissen. Zorgverleners begrijpen dat partners hier direct bij betrokken willen zijn en ook zij willen graag zo snel mogelijk terug naar de oude situatie.”

Overleg met Roaz

De verloskundigen overleggen samen met het ROAZ Brabant (Regionaal Overleg Acute Zorg) over de versoepeling van coronamaatregelen. “Verloskundigen en gynaecologen zullen zwangeren voorafgaande aan een afspraak informeren over de geldende maatregelen.”