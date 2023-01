Verloskundigen uit Den Bosch melden incidenten voortaan transmuraal 

Het samenwerkingsverband VerlosDenBosch deelt vanaf 1 januari 2023 met alle zorginstellingen in het samenwerkingsverband incidenten of bijna incidenten.

VerlosDenBosch start als eerste samenwerkingsverband in Nederland met AVG-verantwoord Transmuraal Incidenten Melden (TIM). “Incidenten melden is niet nieuw, maar de zorgvuldige manier waarop wij incidenten sámen melden, sámen evalueren en sámen verbeterpunten doorvoeren is wel uniek”, zegt verloskundige Willemijn Houx van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Weinig overzicht

Bij een TIM zijn minimaal twee zorginstellingen uit het netwerk betrokken. Dit betreft zowel de zorg in de eerste- als de tweede lijn en de zorg in transitie tussen de eerste en tweede lijn. Vroeger had iedere zorginstelling een eigen systeem en was er weinig overzicht. Nu is er centraal één systeem waarin ook de kraamzorg is vertegenwoordigd is.

Onafhankelijke uitspraak

Alle drie de zorgpijlers van VerlosDenBosch leveren een functionaris in het TIM-team. Wanneer een zorgverlener een (bijna-)incident meldt, onderzoekt en analyseert dit TIM-team het (bijna-)incident. Hier wordt gekeken naar wat er is gebeurd en hoe het heeft plaatsgevonden, om daarmee achterliggende oorzaken op te sporen en passende maatregelen te nemen. Na een onderzoek en analyse doet het TIM-team strikt onafhankelijk uitspraak en ontvangt de zorgverlener die het incident heeft gemeld een terugkoppeling met vervolg- of verbeterstappen. “Er wordt niet met een vinger gewezen, maar er worden kwaliteit verbeterende stappen gezet”, zegt eerstelijns verloskundige Marieke te Dorshorst.