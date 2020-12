‘Vermeld coronaprik in medicatiedossier’

De zorgverleners die straks prikken geven tegen Covid-19, zouden de naam van het vaccin en het nummer van de levering waaruit de injectie komt, de zogenoemde batch, moeten opnemen in de medicatiedossiers van de mensen die gevaccineerd worden. Dat zegt Tjalling van der Schors, bestuurslid van de European Association of Hospital Pharmacists en ziekenhuisapotheker in het Dijklander ziekenhuis.

De overheid werkt nu nog aan een speciaal registratiesysteem voor de coronaprikken, maar de gewone medicatieregistratie is er geknipt voor, zegt Tjalling van der Schors, bestuurslid van de European Association of Hospital Pharmacists en ziekenhuisapotheker in het Dijklander ziekenhuis in Hoorn, na een bericht in de NRC. Van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO hoeft omwille van de snelheid niet ieder flesje een scancode te krijgen, maar wel elke doos. Daarin zitten nu, in elk geval bij Pfizer in Groot-Brittannië, honderden flesjes. Bij andere merken zal het om andere hoeveelheden gaan.

Een scancode per flesje zou wel zeer gewenst zijn, aldus Van der Schors. “Er komen meerdere vaccins op de markt. Iedereen wordt twee keer gevaccineerd. Je moet echt twee keer hetzelfde vaccin krijgen. Dus niet de eerste keer Pfizer en de tweede van Moderna of een ander merk.” Een zo grondig mogelijke registratie is in elk geval van doorslaggevend belang. “Ik ben ervan overtuigd dat de vaccins veilig zijn als ze officieel toegelaten worden”, aldus Van der Schors. Maar mocht het toch nodig zijn, dan moeten de scancodes van die vaccins in de dossiers van de ontvangers staan, stelt hij, zodat deze mensen snel te vinden zijn. Omgekeerd is die levering dan weer goed op te sporen als er bijvoorbeeld ongewenste reacties ontstaan.

Mochten mensen nog geen medicatiedossier hebben, is het volgens Van der Schors “een fluitje van een cent” om er één aan te maken. De apotheken, de openbare en die in de ziekenhuizen, werken er dagelijks mee. Het zou daarom aanbeveling verdienen om prikstations in te richten in samenwerking met apotheken, zegt hij. Niemand hoeft er overigens akkoord mee te gaan dat zijn of haar dossier gedeeld wordt. (ANP)