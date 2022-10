Vernieuwde focuskliniek in Arnhem draagt bij aan oplossing lange wachtlijsten in zorg

Dankzij de nieuwe kliniek van Bergman Clinics in Arnhem kunnen operaties aan bijvoorbeeld knie en rug (hernia) een stuk sneller worden uitgevoerd dan in reguliere ziekenhuizen. In veel gevallen is dit zelfs twee keer zo snel als het landelijke gemiddelde. Door snelle behandeling kan een verlies van gezonde levensjaren worden beperkt. Uit onderzoek van het RIVM bleek dat in 2020 en 2021 vanwege de coronapandemie meer dan 300.000 planbare operaties werden uitgesteld. De vernieuwde Bergman Clinics Bewegen Arnhem draagt bij aan beperking van dit maatschappelijke probleem. Door de samenvoeging van de voormalige locaties in Ede (Nedspine) en Arnhem (Medinova/Klein Rosendael) kan optimale kwaliteit én extra capaciteit geboden worden.

Alle zorg op één dag

De vernieuwde Bergman Clinics Bewegen Arnhem werd eind juli in gebruik genomen. ‘Dankzij de optimale inrichting van de nieuwe spreekkamers en ondersteuning van consulenten op de polikliniek kunnen we substantieel meer cliënten zien. Tegelijkertijd borgen we de kwaliteit en tijd die iedere cliënt verdient,’ zegt Bianca Gommers, Clinic Manager bij Bergman Clinics Bewegen Arnhem. ‘Door de opening van een diagnostisch centrum inclusief MRI kunnen we bovendien veel benodigde zorg bieden op dezelfde dag. Van het gesprek met de neuroloog tot de MRI-scan of röntgenfoto en het gesprek met de arts of chirurg over het plan van aanpak. Jaarlijks helpen we op dit moment zo’n 11.500 mensen. We breiden in de nabije toekomst uit naar vier operatiekamers, een verdubbeling. Daarmee kunnen we nog meer cliënten sneller helpen. De focuskliniek heeft daarnaast een meer warme, rustgevende uitstraling gekregen, wat onze cliënten als prettig ervaren.’

Sneller geholpen

Door de nieuwe kliniek worden de wachttijden verder verkort. Voor een eerste afspraak op de polikliniek van Bergman Clinics Bewegen Arnhem kunnen mensen doorgaans binnen 1 tot 2 weken terecht. De gemiddelde wachttijd in Nederland hiervoor is meer dan 20 dagen. Een operatie aan een hernia kan al binnen 16 dagen uitgevoerd worden; het landelijke gemiddelde ligt op 75 dagen. Knieklachten kunnen bij Bergman Clinics Bewegen Arnhem gemiddeld binnen 24 dagen behandeld worden (landelijke gemiddelde: 50-60 dagen, afhankelijk van de ingreep). Op de website van Bergman Clinics Bewegen Arnhem is een overzicht te vinden van actuele wachttijden.

Open Dag

Bergman Clinics Bewegen Arnhem opent op zaterdag 15 oktober tussen 10:00 en 15:00 uur de deuren voor potentiële cliënten en andere geïnteresseerden. Tijdens de Open Dag aan de Meester E.N. van Kleffensstraat 14 worden mensen gastvrij ontvangen met een hapje en een drankje. Gedurende de dag vinden er rondleidingen plaats, wordt informatie verstrekt over behandelingen en zijn er allerlei demonstraties van onder meer de operatiekamers. Ook is het mogelijk om de specialisten te ontmoeten.

Gezondheidsschade door uitgestelde operaties

Met de snelle levering van zorg en diagnostiek op één dag biedt Bergman Clinics Bewegen Arnhem een oplossing voor de steeds langer wordende wachtlijsten voor planbare zorg. Het RIVM berekende dat er eind 2021 ongeveer 305.000 planbare operaties minder werden uitgevoerd door ziekenhuizen dan zonder corona was verwacht voor 2020 en 2021. Daardoor gingen zo’n 320.000 levensjaren in goede gezondheid verloren; een gezondheidsverlies van 18 procent ten opzichte van de gezondheid die de operaties hadden opgeleverd als ze waren doorgegaan. Het RIVM concludeerde onder meer dat het van belang is om in crises de gewone zorg zo goed mogelijk te laten doorgaan. Bijvoorbeeld door zelfstandige klinieken zorg te laten overnemen, stelde het wetenschappelijk instituut.

Verantwoordelijkheid nemen

Bergman Clinics draagt met haar concept van focusklinieken bij aan het oplossen van dit maatschappelijke probleem. Hoe eerder mensen geopereerd worden, hoe hoger hun kwaliteit van leven en hoe meer levensjaren in goede gezondheid. Dit is niet alleen belangrijk met het oog op de lange wachtlijsten vanwege corona, maar ook vanwege de vraag naar planbare zorg. Die gaat in de toekomst toenemen – mede vanwege de vergrijzing. Met de focusklinieken wordt alvast ingespeeld op deze ontwikkeling.

Superspecialisatie

Deze ambitie wordt onder meer in praktijk bracht bij Bergman Clinics Bewegen Arnhem. Dit is een zogeheten focuskliniek op het gebied van bewegen. Mensen kunnen hier terecht voor specifieke medische behandelingen aan knie, rug, schouder, knie, heup, voet, enkel en nek. Het zorgaanbod in Arnhem is toegankelijk voor iedereen en wordt vergoed door alle zorgverzekeraars in Nederland. De medisch specialisten binnen de kliniek zijn gespecialiseerd in de behandeling van één of twee gewrichten en richten zich op specifieke, veelvoorkomende behandelingen. Hierbij maken ze gebruik van de meest moderne methoden en technieken. Door die superspecialisatie kan topkwaliteit én snelle zorg worden geleverd. Patiënten waarderen Bergman Clinics Bewegen Arnhem op Zorgkaart Nederland met gemiddeld een 8,9; op basis van ruim 1.200 beoordelingen.