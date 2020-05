Verpleeghuiszorg in coronatijd; leegstand en wachtlijsten

Leegstand en lange wachtlijsten, deze ogenschijnlijk tegenstrijdige trends zijn momenteel tekenend voor de situatie in de verpleeghuizen. Terwijl sommige verpleeghuizen tot 10 procent van hun bedden leeg hebben staan, is het aantal ouderen dat wacht op een plek in het verpleeghuis gestegen tot boven de 21.000.

Naar de precieze omvang van de ‘leegstand’ blijft het gissen. “Exacte cijfers hebben we niet, al weten we wel dat het beeld regionaal, en zelfs lokaal en per woonlocatie, sterk verschilt”, zegt woordvoerder Ceriel Thissen in antwoord op de vraag hoe de situatie in de zorgkantoorregio’s van CZ is. “Dat heeft alles te maken met het feit dat corona op de ene locatie harder heeft toegeslagen dan op andere locaties.”

Bij een grote aanbieder in het hart van de corona-epidemie als BrabantZorg is het fenomeen duidelijk zichtbaar. “Er staan 200 bedden meer leeg dan normaal”, reageert woordvoerster Annemarie van Daalwijk. “We hebben in totaal 2300 bedden beschikbaar en 100 staan er standaard leeg voor spoedopnames.”

Bij zorgaanbieder Cordaan in Amsterdam gaat het op een totaal van 500 bedden om 20 tot 25 bedden die langer dan gebruikelijk onbezet blijven.

Niet veilig

Dat de leegstand verband houdt met de corona-epidemie is voor alle betrokkenen evident. “Bedden worden nu soms niet opgevuld omdat cliënten of de familie het niet veilig vinden om hun naasten op te laten nemen”, zegt Thissen.

“Je kunt je voorstellen dat mensen inderdaad hun vader of moeder als het even kan nu liever niet opgenomen zien worden”, aldus Van Daalwijk . “Het is al een bizarre tijd en dan mochten ze ook nog geen bezoek ontvangen.”

Een andere reden voor de lage bezettingsgraad zijn regionale afspraken over het vrijhouden van bedden voor de opvang van corona-patiënten, vanuit huis dan wel het ziekenhuis.

Minder revalidatie

Bestuursvoorzitter Marco Meerdink van Careyn wijst daarnaast op het inzakken van de reguliere ziekenhuiszorg: “Mensen die normaal op revalidatiebedden in verpleeghuizen komen, komen nu niet.” Ook gold binnen Careyn dat in huizen of op afdelingen waar coronabesmetting was vastgesteld tot tenminste twee weken na herstel of overlijden van besmette bewoners geen nieuwe cliënten werden opgenomen. Huiver om opgenomen te worden speelt volgens Meerdink een geringere rol. “Potentiële cliënten, of hun familie en naasten, die een opname uitstellen, is de minst belangrijke oorzaak. Als dit al gebeurt is het vaker omdat bezoek niet is toegestaan dan uit angst voor besmetting.”

Wachtlijsten

Wie denkt dat de wachtlijstcijfers van het Zorginstituut meer licht op de zaak werpen, komt bedrogen uit. Weliswaar maken deze duidelijk dat het aantal wachtenden is gestegen tot boven de 21.000 ouderen, een eenduidige conclusie valt hier niet uit te trekken. Groeit het aantal wachtenden omdat ouderen momenteel liever op de wachtlijst staan dan in een verpleeghuis zitten of is er sprake van een autonome groei? Al voor de coronacrisis was een stijgende trend te zien, van ruim 18.000 op 1 oktober naar meer dan 20 duizend in januari. Daar staat tegenover dat de meest recente cijfers van het Zorginstituut gebaseerd zijn op de peildatum 1 april, terwijl de verpleeghuizen pas medio maart op slot gingen. Mogelijk laten de cijfers van de ‘tweede coronamaand’ april die medio juni verschijnen nog iets van een corona-effect zien.

Compensatie

Door het fragmentarische cijfermateriaal is de financiële impact van de leegstand moeilijk vast te stellen. In principe kunnen aanbieders van verpleeghuiszorg rekenen op compensatie van de lege bedden. “Concreet betekent dit dat verpleeginstellingen worden gecompenseerd tot het niveau van voor de coronacrisis”, zegt Thissen. “Zorgkantoren zoals CZ zorgkantoor, betalen voor de zorg die in deze tijd daadwerkelijk wordt geleverd en vullen dat aan tot een bedrag wat de instelling onder normale omstandigheden zou ontvangen. We betalen dus feitelijk de lege plaatsen in het verpleeghuis door.”

Dit laat onverlet dat de verpleeghuizen zich geconfronteerd zien met de nodige aanvullende onkosten. “Denk met name aan persoonlijke beschermingsmiddelen”, reageert bestuursvoorzitter Marco Meerdink van Careyn. “De afspraken over inkomstenderving en extra gemaakte kosten moeten nog worden waargemaakt.”

“Er zijn forse extra kosten gemaakt”, zegt ook Van Daalwijk. “We hebben extra personeel moeten inzetten, veel persoonlijke beschermingsmiddelen moeten inkopen, cohorten moeten opzetten en we kampen met een hoger ziekteverzuim dan anders. Ook de dagbehandeling en dagactiviteiten worden nu pas weer opgestart. Dus daar kregen we al die tijd geen inkomsten uit. Het is een extreme situatie, waarbij BrabantZorg ernstiger is getroffen dan anderen omdat we in de brandhaard zitten.”