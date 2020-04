Verpleeghuizen blijven nog zeker maand gesloten voor bezoek

Het bezoekverbod in verpleeghuizen blijft tot 20 mei van kracht. Dat kondigde premier Rutte op 21 april aan in een persconferentie over de voortgang van de aanpak van de coronacrisis. Ouderenbond ANBO spreekt van een “pijnlijk, maar begrijpelijk” besluit.

De situatie in de verpleeghuizen is volgens Rutte nog altijd “zeer zorgwekkend”. Om het besmettingsgevaar zoveel mogelijk te beteugelen blijven de verpleeghuizen daarom gesloten voor bezoek. “Maar hoe moeilijk het ook is om geen bezoek toe te laten, we weten dat het noodzakelijk is om kwetsbare ouderen in verpleeghuizen zo goed mogelijk te beschermen”, aldus Rutte.

Onderzoek

Deskundigen uit de ouderenzorg zullen gaan kijken welke en wanneer aanpassingen van de maatregelen mogelijk zijn. Rutte zei dat de maatregelen veel pijn en verdriet opleveren. “We doen dit vanuit het besef dat het volhouden van beperkt contact voor ouderen en families heel zwaar is.”

Emotioneel

Ouderenbond ANBO noemt het besluit “heel verdrietig en emotioneel”, maar heeft begrip. Het is belangrijk dat de meest kwetsbare mensen in onze samenleving niet besmet worden met het coronavirus en ook dat zorgmedewerkers niet ziek worden, aldus ANBO. Voor er sprake kan zijn van een versoepeling van het bezoekverbod moeten er wat ANBO betreft voldoende beschermingsmiddelen voor zorgmedewerkers zijn.

Randvoorwaarden

“De bewoners van verpleeghuizen wonen in een soort familiehuis dichtbij elkaar en kunnen elkaar dus relatief snel besmetten”, zegt directeur-bestuurder Liane den Haan. “Dat moet natuurlijk zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarom moeten er eerst voldoende beschermingsmiddelen voor zorgmedewerkers zijn. Ook moeten zij voldoende materialen hebben om de zorg binnen 1,5 meter veilig te kunnen verlenen. Als aan alle randvoorwaarden is voldaan, is het risico op besmetting kleiner en zouden er weer mensen in verpleeghuizen op bezoek kunnen komen.”

Teleurstelling

ANBO zegt daarnaast blij te zijn dat bezoek aan gezonde mensen van 70 jaar of ouder in beperkte mate mag. Anders dan ANBO is het Nationaal Ouderenfonds vooral teleurgesteld dat er voorlopig niets verandert aan de bezoekregeling voor ouderen. “De maatregelen zijn een klap in het gezicht van ouderen die al weken wachten op bezoek van dierbaren. Gebrek aan dit contact begint een steeds groter probleem te worden”, zegt Corina Gielbert, directeur Nationaal Ouderenfonds.

Zorgelijk

Al voor de coronacrisis voelden ruim 2,5 miljoen ouderen zich eenzaam, aldus het Ouderenfonds. Regelmatig contact met bekenden helpt daarbij. “Deze maatregelen zorgen ervoor dat hun situatie verder verslechtert. Zorgelijk”, vindt Gielbert. Zij roept mensen op aan de ouderen te blijven denken en ze vooral brieven, kaartjes en tekeningen te sturen en contact met ze te zoeken om ze door deze periode heen te helpen.