‘Verpleeghuizen steeds creatiever om bezoek mogelijk te maken’

Verpleeghuizen vinden steeds meer oplossingen om toch contact tussen bewoners en familie mogelijk te maken. Fysiek bezoek zit er door het coronavirus niet in, maar er komen meer en meer alternatieven om ervoor te zorgen dat mensen hun vader, moeder of partner kunnen zien en spreken. Ouderenbond ANBO juicht toe dat verpleeghuizen “zo ondernemend en creatief” meedenken met de familie.

Het principe van de bezoekruimtes is bij alle verpleeghuizen hetzelfde, stelt de ANBO. Er is een aparte ingang voor de bewoner en voor het familielid. Een tussenraam zorgt ervoor dat familie en bewoner ieder aan hun kant van de afscheiding blijven, maar elkaar goed kunnen zien en spreken. De ouderenbond heeft een filmpje van allerlei voorbeelden op YouTube gezet en hoopt dat verpleeghuizen er inspiratie van krijgen om zelf bezoek mogelijk te maken.

Containers, trailers en tenten

Sommige verpleeghuizen hebben speciale bezoekerscontainers, andere hebben (paarden)trailers of tenten geplaatst. Ook is er soms een tijdelijke aanbouw gecreëerd bij een kamer op de begane grond met een deur naar buiten, staat er een glazen tuinhuis of is de directiekamer omgebouwd. De ruimtes zijn vaak gezellig ingericht en aangekleed.

Deze oplossingen vervangen natuurlijk niet het echte fysieke contact, zegt ANBO-directeur Liane den Haan. “Maar het is beter dan elkaar helemaal niet kunnen zien.” (ANP)