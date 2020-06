‘Verpleeghuizen strenger dan nodig bij bezoekregeling’

De versoepeling van bezoekregels in verpleeghuizen leidt tot grote spanningen tussen familie van bewoners en het verplegend personeel. De interpretatie van de landelijke regels verschilt namelijk per instelling, zonder dat altijd duidelijk is waarom.

“Eerst was niets mogelijk”, zegt Thom van Woerkom van de Landelijke Organisatie Cliëntenraden in dagblad Trouw. “Dat was pijnlijk, maar helder. Nu komt er ruimte, maar worden versoepelingen door sommige verpleeghuizen tegengehouden. Dan ontstaat frictie.”

Beperkt bezoek

Sinds 25 mei mogen verpleeghuizen beperkt bezoek toelaten. “In ­ongeveer 1500 verpleeghuizen is dat gebeurd, in 600 niet, omdat er coronabesmettingen zijn, en 500 mogen versoepelen, maar doen dat nog niet”, aldus Van Woerkom.

Strenger dan nodig

Volgens de LOC zijn verpleeg­huizen soms strenger dan nodig. “Sommige verpleeghuizen blijven bijvoorbeeld hangen in een keer per week een uur bezoek van een vaste bezoeker”, zegt Van Woerkom. “Dat is het minimale wat ze kunnen doen. In 5 procent van de huizen die open zijn gegaan is een wandeling mogelijk. Er kan echt meer. Je ziet dat daardoor de spanning heel erg toeneemt.”

Vanaf vandaag worden de bezoekregels verder versoepeld. Ook daarbij is het aan de verpleeghuizen om afspraken te maken over hoe hier precies mee om te gaan.

Op